Inutili i soccorsi dei sanitari

ASIAGO – Incidente mortale nella notte ad Asiago. Morti tre ventenni. Lo scontro si è verificato intorno alle 3.30, quando un’auto con a bordo cinque ragazzi è finita fuori controllo finendo contro una fontana al centro di una rotonda, in via Verdi.

Tre ventenni sono morti sul colpo, gli altri due passeggeri, entrambi di 21 anni, sono rimasti gravemente feriti. Uno di loro è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Bassano del Grappa in codice rosso, mentre l’altro avrebbe riportato lesioni meno gravi. Per i tre giovani non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi per ricostruire la dinamica della tragedia.