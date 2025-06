Incidente a Palagonia: scontro tra un furgone e un’auto, dieci feriti

I due mezzi erano in via Palermo

CATANIA – Un furgone con a bordo otto persone e un’auto con due passeggeri si sono scontrati in un incidente stradale a Palagonia**, poco dopo le 4:30 del mattino di giovedì 12 giugno in via Palermo, all’altezza del cosiddetto “ponte di ferro”. Nello scontro tutti i dieci passeggeri sono stati feriti.

L’incidente e l’intervento

I Vigili del fuoco di Palagonia, appartenenti al Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti sul luogo per soccorrere le persone rimaste intrappolate tra le lamiere e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente a Palagonia. Tutte le persone coinvolte sono state trasferite in diversi ospedali della zona per le cure necessarie.