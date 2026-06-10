Cisterna contro un mezzo Anas sulla Palermo-Catania, traffico in tilt

Ferito l’autista del mezzo pesante, trasportato in ospedale

PALERMO – Traffico in tilt lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania a causa di un incidente avvenuto in direzione del capoluogo siciliano, all’altezza di Buonfornello.

Un’autocisterna che trasportava gasolio si è scontrata con un Ford Transit appartenente a un cantiere mobile dell’Anas, fermo sulla corsia di marcia. Al momento dell’impatto gli operai non si trovavano a bordo del mezzo, ma erano impegnati in attività di manutenzione e pulizia del verde poco più avanti.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’autocisterna, rimasto ferito nello scontro. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Termini Imerese per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale e il personale dell’Anas, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normale circolazione.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti e disagi alla viabilità lungo il tratto interessato dell’autostrada. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.