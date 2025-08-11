Incidente sulla Palermo-Mazara, un ferito: lunghe code verso la città

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118

PALERMO – Incidente stradale sull’A29, poco dopo Leroy Merlin, in direzione Palermo.

Per cause ancora da accertare un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail, non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. L’incidente ha provocato fortissimi rallentamenti alla circolazione in direzione del capoluogo siciliano, con code per diversi chilometri in entrata verso Palermo. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Nei giorni scorsi, sempre lungo l’A29, un altro incidente ha causato lunghi rallentamenti impedendo, quasi, l’accesso alla città di Palermo.