Grave incidente all’ingresso di Palermo: traffico fermo in autostrada

Chiuso il tratto dell'A/29, un uomo in codice rosso

PALERMO – Grave incidente sul raccordo per via Belgio, all’ingresso della città. Per cause ancora da accertare un automobilista ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail e alcuni segnali stradali. L’impatto si è rivelato violentissimo: l’uomo alla guida, un 54enne, è stato trasportato all’ospedale di Villa Sofia in codice rosso.

Sul posto i sanitari del 118 e la Polstrada che ha chiuso il tratto di autostrada. L’uscita obbligatoria per gli automobilisti che viaggiano in direzione di Palermo è quella dell’ospedale Cervello. Si registrano lunghe code, il traffico è al momento bloccato.

In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, l’ennesimo grave in città, nel giro di pochi giorni. Ieri sera un ciclista di 59 anni ha perso la vita in via Mortillaro dopo lo scontro con un’auto.