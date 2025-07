Incidente a Paternò, ferite due ragazze minorenni nei pressi dello stadio

Erano su uno scooter, una è stata trasportata in ospedale in codice rosso

CATANIA – Grave incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 2 luglio a Paternò, tra le vie Ametista e Gemme, dove sono rimaste ferite due ragazze minorenni che erano a bordo di uno scooter.

L’incidente a Paternò

Sul posto sono giunte due ambulanze del Servizio 118 con il personale sanitario che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato poco distante dal luogo dell’incidente, nei pressi del campo di calcio Falcone-Borsellino per trasportare d’urgenza, in codice rosso, una delle due ragazze che avrebbe riportato diverse ferite in varie parti del corpo.

La dinamica dell’incidente deve ancora essere ricostruita. Sembrerebbe che un furgoncino, coinvolto nell’incidente, non si sarebbe fermato andando via, quindi, senza prestare alcun soccorso alle malcapitate.