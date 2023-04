Incidente a Ragalna, 21enne cade in via Cavalieri: è grave

I fatti risalgono a questa mattina, ancora in corso di accertamento le cause

1' DI LETTURA

CATANIA – incidente a Ragalna: un ragazzo di 21 anni ha perso questa mattina il controllo del suo scooter ed è caduto a terra in via Cavalieri. Il 21enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. La prognosi è riservata.

Ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paternò per ricostruire la dinamica della caduta. Il ragazzo è stato soccorso da personale del 118 giunto sul luogo in ambulanza, ma successivamente è intervenuta l’eliambulanza per il trasporto al Cannizzaro.