Il neonato, sbalzato dall'auto, è finito in una scarpata

Una donna di 24 anni, residente a Reggio Emilia, è morta in un drammatico incidente stradale avvenuto all’alba lungo l’autostrada A14. Il figlio di appena sei mesi, sbalzato fuori dall’abitacolo durante il violento impatto, è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Maggiore di Bologna, dove i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita.

La famiglia, di nazionalità egiziana, era in viaggio dalle prime ore del mattino e, secondo le prime ricostruzioni, era diretta verso una località balneare.

L’auto finisce fuori strada e si ribalta

Sulla Peugeot Partner viaggiavano sei persone. Al volante c’era il padre della giovane vittima, un uomo di 55 anni. Accanto a lui sedeva la figlia Fatma Ghallad, 24 anni, che teneva in braccio il bambino di sei mesi. Sul sedile posteriore erano presenti la madre della ragazza, 48 anni, e gli altri due figli della coppia, una dodicenne e un bambino di 10 anni.

Per motivi ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo della vettura. L’auto è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata più volte e ha terminato la sua corsa contro il guardrail. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Reggio Emilia, gli accertamenti sull’incidente

La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Come riporta il “Resto del Carlino”, tra le ipotesi prese in considerazione figurano un malore improvviso del conducente, un colpo di sonno oppure una manovra effettuata per evitare un ostacolo comparso improvvisamente sulla carreggiata.

Nel corso del ribaltamento il neonato è stato sbalzato fuori dall’auto, finendo lungo una scarpata dove avrebbe rotolato per alcuni metri prima di essere raggiunto dai soccorritori.

I soccorsi e il ricovero del neonato

Quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto, per la giovane madre non c’era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco, insieme agli agenti della Polizia Stradale, hanno estratto dall’abitacolo gli altri occupanti del veicolo.

Tra i superstiti il più grave è il padre della ragazza, che era alla guida. La moglie e gli altri due figli hanno riportato lesioni di media entità e, secondo quanto emerso, non sarebbero in pericolo di vita.

Il bambino di sei mesi è stato invece trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il quadro clinico resta estremamente critico e saranno decisive le prossime ore per valutare l’evoluzione delle sue condizioni.

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