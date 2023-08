Lunghe code

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) – Lunghe colonne di auto stamane lungo il rettilineo che collega San Vito Lo Capo con la frazione di Castelluzzo, in provincia di Trapani. I rallentamenti a causa dello scontro tra due auto: una percorreva il rettilineo provenendo da San Vito, l’altra si stava immettendo sulla stessa strada da una via laterale. Il bilancio dello scontro è stato di quattro feriti, per fortuna non gravi.

Traffico rallentato

A fare i rilievi è stata la polizia municipale e questo. dopo il tempo occorso per i soccorsi, ha ulteriormente rallentato il traffico fino quasi a fermarlo. I vigili sono riusciti a deviare parzialmente il traffico su un percorso interno tra Castelluzzo e Macari. L’incidente è accaduto infatti sul rettilineo che tocca l’altra frazione di San Vito Lo Capo, all’altezza dell’uscita per Baia Santa Margherita.