Incidente, scontro auto moto in autostrada: quattro feriti

Gravi due giovani.

PALERMO – E’ di quattro feriti il ​​bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte sull’autostrada Palermo – Mazara del Vallo nella zona di Terrasini. Lo scontro tra una moto Bmw Gs e un’auto una Lancia Y. I due motociclisti sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso dai sanitati del 118: un giovane di 37 anni e una ragazza di 26 anni. Il primo trasportato all’ospedale Villa Sofia, la seconda all’ospedale Civico. La prognosi per entrambi è riservata. In ospedale ma in codice giallo sono finiti i due automobilisti a bordo della Lancia Y entrambi di Partinico un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 20. Tutte e due sono stati trasportati al pronto soccorso del Civico di Partinico.