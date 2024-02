Aci Catena, violento scontro tra due auto in via Nizzeti: un ferito

Una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo

ACI CATENA – I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti questa mattina in via Nizzeti ad Aci Catena (CT), per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo della propria vettura ed è stata estratta dai vigili del fuoco intervenuti con la collaborazione dei sanitari del Servizio 118. È stata poi trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale per gli accertamenti di competenza.