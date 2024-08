Incidente stradale: quattro feriti nell’Agrigentino, traffico in tilt

Coinvolte tre macchine (foto Gaspare Vitabile)

SCIACCA – Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale lungo la statale 115, tra Sciacca e Agrigento. L’impatto che ha coinvolto tre macchine si è verificato all’altezza di contrada San Giorgio. Le cause sono tuttora in fase di accertamento.

I soccorsi sono stati tempestivi. Sulla carreggiata è anche atterrato un elicottero del 118, che ha prelevato il ferito più grave per trasferirlo all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Le altre persone coinvolte sono sotto osservazione all’ospedale di Sciacca, dove sono giunte in ambulanza.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Si sono registrati lunghi incolonnamenti. L’Anas fa sapere che in alternativa si possono percorrere le strade comunali. Sul posto ci sono carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco.