Incidente stradale, vigilante in ospedale in codice rosso

PALERMO – Incidente stradale la scorsa notte in via dell’Orsa Maggiore, nel quartiere Guadagna, a Palermo. Nello scontro tra una Citroen C3 e una Lancia Y un metronotte della Ksm di 54 anni M.T. è rimasto ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale Civico. Le sue condizioni appaiono molto gravi ed è ricoverato in prognosi riservata.

Una delle due auto, secondo i rilievi della sezione dell’infortunistica della polizia municipale, non avrebbe rispettato la precedenza e provocato lo scontro che ha coinvolto anche altre tre auto parcheggiate. Le due auto protagoniste dello scontro sono state sequestrate. Per liberare il vigilante dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.