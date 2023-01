Incidente sulla Catania-Gela: travolto operaio al lavoro

L'uomo è stato trasportato a bordo dell'elisoccorso in ospedale. (Foto Franco Assenza)

1' DI LETTURA

CATANIA. L’incidente è accaduto lungo la Catania-Gela in territorio di Mineo. Nel frangente dei lavori legati all’asfaltatura del manto stradale, uno degli operai del cantiere è stato travolto da un’auto che percorreva la Statale 417 bis.

Sono stati attimi drammatici nel corso dei quali si è temuto il peggio: l’operaio è stato trasportato a bordo dell’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Altri due colleghi dell’uomo sarebbero rimasti feriti lievemente.

Stando alle notizie raccolte da LiveSicilia l’operaio non sarebbe, per fortuna, in pericolo di morte.



Sul posto, oltre al personale medico del 118 si è portata una volante dei carabinieri che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Il tratto di strada è rimasto chiuso per diverso tempo.