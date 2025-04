La situazione della circolazione

PALERMO- Scontro tra auto nell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo in direzione di Trapani all’altezza dello svicolo di Capaci. Si sono formate lunghe code questa mattina sulla A29 a causa del tamponamento tra due auto.

Tanti automobilisti in uscita da Palermo sono rimasti in coda per ore. Nel tamponamento non ci sono stati feriti gravi. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e le squadre dell’Anas.