 Incidente sull'autostrada Palermo-Mazara: code per chilometri
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Incidente sull’autostrada Palermo-Mazara: due feriti, traffico bloccato

L'impatto in galleria, coinvolti quattro mezzi
1 min di lettura

PALERMO – Incidente stradale all’alba sull’A/29 Palermo-Mazara, in direzione Trapani. E’ successo all’interno della seconda galleria, poco prima dello svincolo di Capaci, dove sono rimasti quattro mezzi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso due persone rimaste ferite nell’impatto. Entrambe sono state trasportate in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Code da Tommaso Natale

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, che ha immediatamente subito rallentamenti. La presenza dei mezzi è man mano aumentata e, uscendo dalla città, si registrano code sin dallo svincolo per Tommaso Natale: il traffico è bloccato. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI