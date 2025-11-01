Il collega è ferito. Chi era alla guida dell'altra vettura è scappato a piedi

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati di Ercolano, ha perso la vita nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, a causa di un incidente stradale.

Nello scontro è rimasto ferito il collega che era con lui, Ciro Cozzolino. Il poliziotto è ricoverato in codice rosso in ospedale del Mare di Napoli e sottoposto a un delicato intervento chirurgico non sarebbe però in pericolo di vita. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 di questa notte, primo novembre, lungo la strada di collegamento tra la Litoranea e via Nazionale, in zona Leopardi.

La volante sulla quale si trovavano i due agenti, entrambi in servizio al commissariato di Torre del Greco, si è scontrata con un Suv che proveniva dalla direzione opposta.

Il Suv ha invaso la corsia opposta al senso di marcia della volontà che è stata sbalzata a diversi metri e non c’è stato scampo per il 47enne che lascia la moglie e tre figli, due di loro maggiorenni.

A bordo del Suv c’erano cinque giovani. L’autista, dopo lo schianto, è scappato a piedi ed è ancora irreperibile. Gli altri quattro, con ferite lievi, hanno fatto ricorso alle cure in ospedale. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

