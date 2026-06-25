 Incidente e tragedia, morì 16enne: 25enne condannato a due anni
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L’incidente da ubriaco, morì la passeggera 16enne: condannato a due anni

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Il legale della famiglia ha annunciato appello
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PALERMO – Incidente, alla guida ubriaco, perse il controllo dell’auto che sbandò contro il guard rail e fece un testacoda.

Nell’incidente la passeggera che sedeva accanto a lui, la sedicenne Andreea Elena Romanasu, venne sbalzata fuori dall’abitacolo e perse la vita.

Incidente e tragedia

Per omicidio stradale oggi Gaspare Mineo, 25 anni, è stato condannato a 2 anni dal giudice monocratico che ha stabilito per i genitori della vittima, parti civili con l’assistenza dell’avvocato Giuseppe Virga, 15mila euro ciascuno, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.

L’avvocato annuncia appello

Il legale ha annunciato appello, dopo la lettura delle motivazioni, vista la particolare tenuità della pena.
Precedentemente il gip aveva rigettato il patteggiamento a 4 anni ritenendolo incongruo.

Mineo, che ha ammesso di aver bevuto prima di mettersi alla guida, aveva superato di 40 km il limite di velocità.
Il pm aveva chiesto la condanna dell’imputato a 5 anni.

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