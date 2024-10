Incontro assessorato-gestori delle riserve sulle aree naturali protette

Savarino: "Lavoriamo alla valorizzazione"

PALERMO – “Lavoriamo insieme, governo ed enti gestori, per valorizzare le aree protette. È l’inizio di un percorso virtuoso, sono certa che riusciremo a superare alcune criticità e, utilizzando al meglio i fondi extra regionali, renderemo riserve e aree protette più accessibili e fruibili. Puntiamo, inoltre, a riqualificare i nostri immobili come punti di ristoro e di incontro”. Lo ha detto l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, incontrando questa mattina i rappresentanti degli enti gestori delle riserve naturali, delle associazioni ambientaliste e dell’università di Catania (area della terza missione) per avviare un percorso condiviso di programmazione, pianificazione e gestione del Sistema regionale delle Aree naturali protette.

In particolare, sono stati affrontati i temi della fruizione, di un nuovo sistema di governance e di un maggiore coinvolgimento degli enti locali.