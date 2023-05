Incubo maltempo in Sicilia: allerta arancione, scuole chiuse e danni

Arcipelago delle Eolie isolato

PALERMO – Giornata subito molto piovosa in Sicilia. Nel corso del giorno le precipitazioni saranno forti soprattutto sul versante ionico dell’Isola. Il dipartimento regionale di Protezione civile ha emesso un’allerta meteo di colore arancione per le province di Ragusa, Siracusa, Enna, Catania e parte di quella messinese. Il primo concreto riscontro delle previsioni di maltempo in Sicilia è la chiusura di un tratto dell’autostrada Palermo-Catania a causa delle forti raffiche di vento.

L’allerta della Protezione civile

“Previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti – si legge sul bollettino della Protezione civile -. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Eolie isolate

L’arcipelago delle Eolie è isolato, con il mare in tempesta sospinto da raffiche di vento fino a oltre 20 nodi. Le onde investono con violenza le coste e le strutture portuali esposte allo scirocco. A Lipari la situazione più difficile la si registra nel porto commerciale di Sottomonastero, completamente allagato, così come l’area sottostante. Il mare ha invaso anche la parte terminale della frazione di Canneto, trasportando sabbia e pietre, rendendo estremamente difficoltosa la circolazione, anche pedonale. Le prime avvisaglie si erano già avute nel tardo pomeriggio di ieri e avevano portato alla sospensione di alcune corse di navi e aliscafi.

Scuole chiuse a Catania

In provincia di Catania, buona parte del territorio, è assediata da folate che al momento non accennano a diminuire la loro intensità. Nel tardo pomeriggio di venerdì il commissario straordinario del Comune di Catania, Piero Mattei, in virtù del maltempo previsto in Sicilia, ha disposto per sabato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Chiusi anche i parchi comunali, il giardino Bellini e i cimiteri.

Disagi nel Ragusano

Grossi problemi anche in provincia di Ragusa. Cartelloni pubblicitari divelti, pali pericolanti, lamiere di copertura dei tetti staccate: questo il quadro della provincia iblea nel pomeriggio di venerdì. Le aree più colpite sono state quelle di Ragusa, Comiso e Vittoria.