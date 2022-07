Indiscrezioni confermate: è Corradi il nuovo presidente di Multiservizi

Come anticipato nei giorni scorsi da LiveSicilia.

CATANIA. Alessandro Corradi, così come preannunciato nei giorni scorsi da LiveSicilia, è il nuovo presidente della Multiservizi, partecipata del Comune di Catania.

Le parole del neo presidente

“Ringrazio il Vice-Sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, il Segretario Regionale di FDI Salvo Pogliese, l’Avv. Dario Daidone e tutti gli amici del gruppo politico di riferimento per la fiducia riposta in me.

La grande responsabilità affidatami mediante la nomina formalizzata in data odierna è per me un onore.

Metteró sin da subito il massimo impegno per proseguire il percorso di rinnovamento e rilancio aziendale intrapreso in questi anni grazie al lavoro svolto dal CdA presieduto dall’Avv. Serena Spoto, col supporto del Collegio Sindacale, e grazie alla dedizione dei dipendenti tutti”.