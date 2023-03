Infarto nella notte per Jerry Calà, l’attore in osservazione in ospedale

Al momento le sue condizioni non destano preoccupazioni

1' DI LETTURA

Nella notte Jerry Calà, che si trovavano a Napoli per girare il film Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema, è stato colto da un infarto ed è stato trasportato in ospedale.

Al momento le condizioni dell’attore non destano preoccupazioni. I soccorsi sono stati chiamati subito e un’ambulanza del 118 che ha trasportato Calà nella vicina clinica Mediterranea in codice rosso.

Il suo ufficio stampa comunica, con una nota, che all’attore e showman volto del cinema anni ’80, è stato inserito uno stent coronarico e che le sue condizioni sono ora buone. Al momento Calà è ricoverato in Utic (Unità terapia intensiva coronarica), dove, se non sopraggiungono complicazioni, dovrebbe rimanere tra le 24 e 48 ore sotto stretto monitoraggio.

L’attore ha ringraziato medici, augurandosi di tornare al più presto sul set e “a fare un bagno in queste acque”. Spiega Carlo Briguori, direttore di Emodinamica, Cardiologia interventistica e Utic della clinica: “Stanotte, quando è scattato l’allarme e Jerry Calà è approdato nella nostra struttura era di turno il mio collaboratore Mario Scarpelli. Era stato colpito da un infarto importante della coronaria Iva (interventricolare anteriore sinistra). La situazione adesso è tranquilla. Rimane ovviamente, come in tutte le patologie cardiache acute di questo tipo, da attendere il tempo necessario affinchè sia completata la stabilizzazione post intervento”. Il paziente è stato portato nella casa di cura di Mergellina perchè quest’ultima è inserita nella rete “Ima – infarto del miocardio acuto”, ed era quindi il puù vicino punto di riferimento assistenziale.