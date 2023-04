Infermiera salva un uomo dall’infarto nell’agrigentino

L'Intervento provvidenziale.

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Colto da infarto mentre era seduto su una panchina del centro di Comitini (Ag), è stato salvato dall’intervento di una pattuglia dei carabinieri e di una infermiera che, libera dal servizio, è intervenuta facendo la manovra salvavita, nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Lara Valenti, che è in organico all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, ha praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo del 118. “È la seconda volta – dice il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli – che si verifica un fatto del genere in appena tre mesi. Devo ringraziare i carabinieri e la mia concittadina infermiera che hanno salvato la vita di quest’uomo. Nei prossimi giorni, organizzerò un incontro per consegnare un encomio a queste tre persone