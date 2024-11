Influenza, aumentano i sintomi: più colpiti i bambini, il bollettino

Il documento della sorveglianza RespiVirNet del'Iss

ROMA – Influenza, nell’ultima settimana sono in lieve aumento le sindromi simil influenzali: i casi stimati, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 458.500, per un totale di circa 2.271.000 casi a partire dall’inizio del monitoraggio.

Lo afferma l’ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet del’Iss, secondo cui l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente con un livello pari a 7,8 casi per mille assistiti (7,2 nella settimana precedente) e minore di quello osservato nella scorsa stagione (9,7 nella settimana 2023-47).

Influenza, aumentano i sintomi

Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età con un’incidenza pari a 18,7 casi per mille assistiti (16,2 nella settimana precedente). In tutte le Regioni e Province autonome il livello dell’incidenza è sopra la soglia basale, tranne in Valle D’Aosta, P.A. di Bolzano, P.A. di Trento e in Molise. Durante la seconda settimana di sorveglianza virologica per la stagione 2024/2025, si registra una limitata circolazione dei virus influenzali.

I dati

Su 1.142 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete RespiVirNet, 18 (1,6%) sono risultati positivi al virus influenzale, 16 di tipo A (15 di sottotipo H1N1pdm09 e uno non ancora sottotipizzato) e 2 di tipo B.

Tra i campioni analizzati, 37 (3,2%) sono risultati positivi per SarsCoV2, 19 (1,7%) per RSV e i rimanenti 254 sono risultati positivi per altri virus respiratori, di cui: 166 (14,5%) Rhinovirus, 37 virus Parainfluenzali, 26 Adenovirus, 19 Coronavirus umani diversi da SarsCoV2, 4 Bocavirus e 2 Metapneumovirus.