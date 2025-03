“InformaGiovani, la Sicilia si adegui alle altre regioni italiane”

Galluccio: "Bene impegno di Anci e deputati"

PALERMO – “L’approvazione del Disegno di legge per promuovere il rafforzamento della rete degli InformaGiovani in Sicilia è una buona notizia che speriamo si trasformi presto in un atto normativo che metta la Sicilia al pari con le altre regioni italiane.

Il disegno di legge approvato oggi contiene importanti norme perché finalmente anche in Sicilia si possano diffondere gli sportelli InformaGiovani e i centri Eurodesk, che danno informazione di qualità ai giovani sulle opportunità del territorio e sulle tantissime opportunità offerte dall’Europa per il lavoro, i tirocini, lo studio, il volontariato e tanto altro.

Siamo grati all’Anci per aver posto con forza la questione e a tutti i componenti della Commissione, dal Presidente Ferrara alle deputate Saverino, Caronia e Schillaci che hanno proposto le norme approvate. Speriamo che presto questa legge diventi realtà.”

Lo dichiara Pietro Galluccio, presidente di InformaGiovani Ets, ente gestore del Centro Eurodesk della città di Palermo dopo l’approvazione del disegno di legge, che dovrà ora essere votato dall’Assemblea di Sala d’Ercole, che prevede di istituire un Fondo regionale per sostenere gli Informagiovani già esistenti e per costituirne di nuovi, dotando la Sicilia di una rete capillare sul territorio e anche di strumenti telematici come il portale per i giovani siciliani agganciato al portale nazionale dei giovani.