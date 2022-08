Insediato il consiglio comunale, Lagalla: al lavoro sulle emergenze

Il bilancio del primo mese di lavoro del nuovo sindaco del capoluogo

PALERMO – Si è insediato questa mattina il nuovo Consiglio comunale di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla ha approfittato dell’appuntamento istituzionale per tracciare un bilancio del primo mese di sindacatura.

“Durante questo primo mese, l’amministrazione comunale ha lavorato attivamente sulle principali emergenze della città e quanto fatto potrà da oggi essere finalmente portato in Consiglio comunale che, per le parti di competenza, sono certo opererà nell’interesse unico di Palermo – dice il sindaco -. Abbiamo avviato un confronto serrato con le aziende municipalizzate, messo mano alla calendarizzazione dei lavori pubblici, alla revisione della programmazione dei fondi extra comunali e attivato una serie di procedure per portare a termine la triste vicenda del cimitero dei Rotoli. Molte cose sono quindi state fatte e avviate già dal giorno del mio insediamento, altre potranno essere ulteriormente e meglio definite in sede di Consiglio e mi piace dire anche grazie anche al contributo delle Circoscrizioni che finalmente si sono insediate e, sono certo, saranno ottimi interlocutori sia per il decentramento, sia per un’analisi più approfondita dei bisogni e delle emergenze dei quartieri cittadini”.

“Ci aspettano certamente momenti e fasi importanti per la sostenibilità complessiva dell’azione amministrativa e politica di questo governo – conclude Lagalla – ed è il motivo per il quale auspico la coesione e la tenuta della maggioranza, nonché un atteggiamento criticamente collaborativo da parte dell’opposizione”.