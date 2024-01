Inseguimento in via VI aprile a Catania: denunciato un 29enne

È scappato alla polizia

CATANIA – Scappa a un controllo della polizia, ma viene inseguito e denunciato. Il protagonista è un pregiudicato 29enne. I poliziotti dell’ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico stavano svolgendo un servizio e un posto di controllo in via VI Aprile. Era un piano svolto in collaborazione con gli operatori della polizia locale.

La fuga

Il ragazzo è stato inseguito dopo non essersi fermato a bordo di un motociclo. L’inseguimento si è protratto lungo le vie del centro cittadino in direzione di Ognina, ma si è concluso in via Scuto Costarelli. Qui lo hanno bloccato. È stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per le numerose infrazioni alle norme del Codice della Strada.

Il servizio

Prosegue dunque l’attenzione della Polizia di Stato nei quartieri del centro storico della città. I controlli rientrano nell’ambito di mirate attività di controllo del territorio. Durante i servizi, sono state complessivamente identificate 73 persone, controllati 47 veicoli e contestate numerose violazioni al Codice della Strada.