In 7 anni avrebbe ottenuto dai genitori qualcosa come 35 mila euro

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri della Tenenza di Misterbianco sono intervenuti su richiesta di un anziano, che ha riferito di esser stato aggredito dal figlio. È iniziata così l’attività che ha portato all’arresto di un 45enne per estorsione e maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri, attorno alle 18.30, giunti presso l’abitazione indicata, hanno trovato sul pianerottolo un 71enne, impaurito, con una ferita sanguinante sul braccio e una contusione sul viso. Entrati in casa hanno trovato il figlio che stava pronunciando delle parole sconnesse alla madre, una 68enne, in stato di evidente agitazione.

La ricostruzione dell’aggressione

A quel punto i militari lo hanno calmato. Poi hanno scoperto che il 45enne aveva aggredito a calci e pugni il padre, intervenuto in difesa della madre, dopo che quest’ultima si era rifiutata di aderire all’ennesima richiesta di denaro del figlio.

In particolare l’uomo nel primo pomeriggio aveva iniziato ad incalzare la madre chiedendole 15 euro per saldare il barbiere che poi sarebbero diventati, visto il diniego della madre, la richiesta di un anticipo dei soldi dell’indomani.

Gli insulti e la violenza contro il padre

Il “tira e molla” sarebbe andato avanti tutto il pomeriggio tra le grida della donna e le insistenze minacciose del figlio; fino a che, esausto di ascoltare le urla della moglie ormai stanca ed impaurita, il padre quindi sarebbe intervenuto in cucina.

Il 71enne, con l’intento di documentare quanto stava accadendo, aveva iniziato a filmare col cellulare. A quel punto però il figlio, dopo averlo insultato, avrebbe reagito con violenza. Fino a quando l’uomo non è riuscito a chiamare il 112.

Il crack

I coniugi hanno anche raccontato che dal 2018 il figlio, abituale assuntore di crack, era solito chiedere giornalmente somme di denaro inizialmente tra i 20 e i 30 euro e poi 50 euro, riuscendo a farsi consegnare forzatamente dai genitori complessivamente la somma approssimativa di 35.000 euro.

Il 45enne è stato accompagnato in caserma e cui arrestato, poi tradotto nella Casa Circondariale di Piazza Lanza.