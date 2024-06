Intelligenza artificiale, i retroscena dello scontro Apple – Elon Musk

Apple rompe gli indugi

Apple rompe gli indugi ed entra nella corsa dell’intelligenza artificiale. La società di Cupertino si allea con OpenAi per portare ChatGpt sui suoi sistemi operativi.

Musk ‘avvisa’ Apple

Musk afferma che se OpenAi sarà integrato a livello di Os vieterà i dispositivi Apple nelle sue aziende.

“Se Apple integra OpenAI a livello di OS”, il suo sistema operativo, “allora i dispositivi di Apple saranno vietati nelle mie aziende. Questa è un’inaccettabile violazione di sicurezza” ha affermato Elon Musk.

Intelligenza artificiale, le parole di Musk

“È assurdo che Apple non sia abbastanza intelligente da creare la sua intelligenza artificiale, ma sia in qualche modo in grado di garantire che OpenAI protegga la vostra sicurezza e privacy. Apple non ha idea di cosa accadrà una volta che i dati sono nelle mani di OpenAI“, aggiunge Musk in un successivo post.