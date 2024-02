Intesa Sanpaolo assume in Sicilia, posti per diplomati: requisiti e domanda

Contratti a tempo indeterminato

Intesa Sanpaolo assume in Sicilia. L’azienda leader del settore bancario in Italia, sta cercando di arricchire il proprio team con l’ingresso di talentuosi giovani laureati e diplomati per il ruolo di Global Advisor. Questa posizione offre un’innovativa formula contrattuale che combina il part-time indeterminato come dipendente e tre giorni a settimana come libero professionista. Le opportunità sono aperte in tutta Italia, inclusa la Sicilia, segnalando l’ambizioso piano di espansione del Gruppo su scala nazionale.

Intesa Sanpaolo assume Global Advisor NEO: i requisiti

La posizione di Global Advisor NEO presso Intesa Sanpaolo rappresenta una porta d’accesso al mondo della consulenza finanziaria. Il candidato ideale è un giovane tra i 19 e i 32 anni, desideroso di avviare una carriera in ambito economico-finanziario, fornendo consulenze su investimenti, finanziamenti, previdenza e assicurazioni. La ricerca è orientata verso individui con una formazione accademica in discipline economico-finanziarie o politico-giuridiche, o in possesso di un diploma di scuola superiore.

Gli aspiranti Global Advisors inizieranno con uno stage di sei mesi presso una delle filiali di Intesa Sanpaolo, finalizzato all’ottenimento dell’abilitazione OCF necessaria per operare come consulenti finanziari qualificati.

Il modello di impiego proposto prevede due giorni a settimana come dipendenti con contratto a tempo indeterminato, beneficiando delle condizioni del CCNL del settore del credito, e tre giorni come consulenti finanziari autonomi, con guadagni legati alla gestione dei portafogli clienti.

Vantaggi e benefit

Tra i vantaggi offerti da Intesa Sanpaolo, si annoverano buoni pasto quotidiani, un fondo pensione, assistenza sanitaria, condizioni vantaggiose su prodotti bancari, nonché strumenti di lavoro come PC portatile e smartphone aziendale.

Candidature

I candidati interessati sono invitati a presentare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale di Intesa Sanpaolo, compilando il CV in modo dettagliato.



