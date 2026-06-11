Siamo vicini a Connie Transirico

Connie Transirico è una brava cronista del ‘Giornale di Sicilia’. Penna elegante e notizie fresche: un punto di riferimento nella nostra professione. Adesso, c’è più di un’ombra da non sottovalutare.

La preoccupazione dei colleghi

Assostampa Palermo e il Gruppo Cronisti Siciliani esprimono piena solidarietà e vicinanza alla collega, vittima in questi ultimi giorni – riporta l’Ansa – di una serie di gravi episodi che fanno ipotizzare un tentativo di intimidazione e di condizionamento della sua attività professionale.

I pedinamenti, i comportamenti anomali nei pressi della sua abitazione e, da ultimo, il ritrovamento di un “santino” sulla sua auto parcheggiata davanti alla sede del giornale, costituiscono elementi che saranno certamente oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine, ma che sin da ora destano forte preoccupazione e non possono essere sottovalutati, in una città che negli ultimi mesi registra segnali di recrudescenza di episodi di violenza e tensione, si sottolinea in una nota, in cui ci si augura che le indagini possano fare piena luce sull’accaduto e consentano di individuare al più presto i responsabili.

La vicinanza dell’Ordine dei giornalisti

Anche l’Ordine dei giornalisti di Sicilia esprime ferma solidarietà alla collega Connie Transirico, ma anche profonda preoccupazione per quello che appare un tentativo di intimidazione rivolto alla cronista del Giornale di Sicilia.

Il ritrovamento di un’immagine che ritrae l’Immacolata di Boccadifalco sul tergicristallo dell’auto della giornalista, parcheggiata nella sede del quotidiano, in via Lincoln, ha destato apprensione. Quello di venerdì scorso si aggiunge ad altri segnali di “attenzione”, tra cui alcuni pedinamenti, rivolti alla collega nei giorni precedenti che destano grande sconcerto.

LiveSicilia si unisce alla solidarietà per Connie e, come tutti, chiede grande attenzione. Non sono più i tempi di consolanti sottovalutazioni.