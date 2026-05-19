Inzaghi: “A Catanzaro giornata storta, domani vogliamo fare l’impresa”

Le parole dell'allenatore del Palermo F.C.

PALERMO – “Mi auguro che la squadra domani torni ad essere quella che ha fatto 72 punti in campionato e che da Chiavari in poi ha riconquistato la fiducia dei tifosi. A Catanzaro è stata una giornata storta che voglio dimenticare. Ci piacerebbe riuscire a fare l’impresa”.

Lo dice l’allenatore del Palermo calcio, Filippo Inzaghi, in vista della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B in programma domani alle 20 allo stadio Barbera contro il Catanzaro.

Inzaghi: “Vogliamo fare l’impresa”

La sfida di andata, che al Ceravolo è terminata 3-0 in favore dei calabresi, costringe la formazione rosanero a vincere con almeno tre gol di scarto per passare il turno e accedere alla finale in programma domenica 24 e mercoledì 29 maggio.

Una rimonta difficile, ma non impossibile per il tecnico del Palermo: “In casa abbiamo vinto diverse partite con tre gol di scarto, la gente al Barbera ci ha dato tantissimo e sono sicuro che domani sarà una bolgia. Stasera ci verranno a dare la carica e domani la squadra darà tutto, getterà il cuore oltre l’ostacolo. Penso che i ragazzi possano farcela, nei loro occhi vedo che hanno voglia rivalsa”.

“Dobbiamo essere tosti”

Con la pressione di dover segnare necessariamente tre gol in più degli uomini di Aquilani, allo stesso tempo i rosanero dovranno anche essere attenti alla fase difensiva: “Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia di segnare subito – ha aggiunto Inzaghi -. Sappiamo di dover rincorrere, ma dobbiamo essere accorti, tosti e sfruttare le occasioni, con grande entusiasmo e anche con la testa. Conosciamo la forza del Catanzaro, ma il nostro destino dipende da noi. Serve il cuore e speriamo di fare un’impresa che ci porterebbe nella storia. Non vedo l’ora che sia domani sera”.

Quanto agli uomini a disposizione, Inzaghi ha fatto il punto sulle condizioni degli acciaccati: “Le Douaron è recuperato. Bani ha fatto un buon allenamento, domani c’è la rifinitura e deciderà lui stesso se se la sentirà di giocare o meno. Rui Modesto e Johnsen saranno della partita, non so ancora se dal primo minuto. Hanno talento e abbiamo bisogno dei giocatori che abbiamo preso risolvere questo tipo di gare”.