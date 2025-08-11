Io e la vicenda della dottoressa Farinella

riceviamo e pubblichiamo

Egregio Direttore

Trovo con rincrescimento il mio nome citato in un articolo da voi pubblicato in data

5 agosto c.a. sulla ben nota vicenda della dott.ssa Farinella, a firma del dott.

Riccardo Lo Verso.

L’articolo riporta una breve e parziale ricostruzione di una mia conversazione con

la dott.ssa Farinella del 12 marzo 2024.

Il mio nome risulta però accostato maliziosamente a quello di altre persone che

avrebbero, a detta del giornalista, fatto pressioni sulla dott.ssa Farinella per un suo

temporaneo passo indietro, evocando chissà quali “complotti”.

Il colloquio da voi citato è avvenuto dopo oltre 1 mese dalla rimozione della dott.ssa

Farinella dal suo incarico di responsabile della Direzione Sanitaria del P.O. Di

Cristina, nel contesto peraltro di rapporti pluriennali di conoscenza nel medesimo

ambiente lavorativo.

Non ho precisa memoria di quella conversazione ma ricordo molto bene quale

era il mio personale convincimento sull’intera vicenda

Ho consigliato per questo alla dott.ssa Farinella, in via del tutto amichevole e vista

la mia non breve esperienza nel mondo sanitario e sindacale, di chiarire la

questione con la Direzione Strategica, soprattutto in considerazione della sua

giovane età e della comprensibile ambizione di carriera.

Qualora tale bonaria composizione fosse risultata impossibile per indisponibilità di

una o di entrambe le parti, le ho consigliato, proprio per tutelare le sue legittime

aspirazioni professionali, di prendere eventualmente in considerazione l’ipotesi di

ritornare al Policlinico da cui proveniva.

Tale consiglio era anche dettato dal mio convincimento che l’attribuzione

dell’incarico di responsabile della Direzione Sanitaria del PO di Cristina non fosse

avvenuta secondo tutte le regole previste dal CCNL vigente.

Un consiglio quindi amichevole, dato in assoluta buona fede, quasi scontato, quello

che nessuno farebbe mai mancare ad un figlio, ad un fratello ad un amico in

difficoltà.

Infine, nell’articolo in oggetto, viene riportata come ciliegina sulla torta, la frase

parzialmente virgolettata quel direttore “è la mafia qua dentro” che non ho mai

pronunciato e neanche pensato.

Ammesso e non concesso che tale breve locuzione sia vera (e non lo è), sono certo

che, se ascoltata nel contesto in cui sarebbe stata detta, apparirà essere una

espressione folkloristica “di senno fuggita”, senza alcun reale e pregnante

significato.

Ribadisco di non avere avuto alcun ruolo nella vicenda della dott.ssa Farinella е

d’altronde non ne avrei avuto nè titolo né possibilità.

Le chiedo, per dovere di obbiettività, di volere dare ospitalità nelle pagine del suo

giornale a questa mia breve nota di precisazioni

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Dott. Calogero Comparato