Iran, Trump deciderà se intervenire entro due settimane

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Basandomi sul fatto che ci sono concrete possibilità che si svolgano o meno i negoziati con l’Iran nel prossimo futuro, prenderò la mia decisione se andare o meno entro le prossime due settimane. Questa è la citazione diretta del presidente per tutti voi oggi”. Così la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, nel corso della consueta conferenza stampa nella briefing room, citando un messaggio inoltrato direttamente dal presidente americano Donald Trump.

Leavitt ha poi ribadito che “nessuno dovrebbe sorprendersi della posizione del presidente secondo cui l’Iran non può assolutamente ottenere un’arma nucleare. E’ stato inequivocabilmente chiaro su questo per decenni, non solo come presidente o come candidato alla presidenza, ma anche come cittadino”.

Alla portavoce della Casa Bianca è stato anche chiesto quante possibilità ci siano che la situazione in Medio Oriente possa migliorare nell’arco delle due settimane citate da Trump: “Il presidente sta prendendo una decisione se andare o meno entro le prossime due settimane. E’ molto chiaro e diretto e sta usando qualsiasi segnale di progresso. Credo che ci siano delle sostanziali possibilità. Non entrerò nel merito delle motivazioni, il presidente è convinto, ma questa è la sua posizione e prenderà una decisione entro le prossime due settimane”, ha concluso.

-Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)