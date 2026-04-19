 Trump, l'ultima minaccia
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Iran, Trump minaccia: “Accordo o distruggeremo…”

Trump
Le parole del presidente Usa
LA GUERRA
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1 min di lettura

I negoziatori americani ‘stanno andando a Islamabad, in Pakistan. Saranno lì domani per le trattative’, lo annuncia Donald Trump che avverte: ‘Offriamo un accordo equo, accettino o distruggeremo ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran’.

La Turchia crede in una proroga della tregua. ‘Siamo ottimisti sul fatto che nessuno desideri una ripresa dei combattimenti nella regione’, ha affermato il ministro degli Esteri Hakan Fidan, secondo quanto riporta Haaretz. ‘Le questioni in discussione richiedono più tempo’, ha aggiunto.

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