Ispica, finanziato il restauro del Loggiato del Sinatra

L'annuncio del deputato Abbate

ISPICA (RAGUSA) – Emesso il decreto di finanziamento che destina 250mila euro al progetto di restauro del Loggiato del Sinatra presso la chiesa di S.Maria Maggiore a Ispica, in provincia di Ragusa. Ne dà notizia il deputato della Dc Ignazio Abbate, che aveva spinto per l’emendamento in favore del recupero.

L’intervento prevede: pulitura delle superfici esterne (colonne, lesene, metope, triglifi) con rimozione di muffe e di depositi organici; trattamento con malte a base di calce per ripristino e restauro delle parti lapidee ammalorate e danneggiate; trattamento delle superfici lapidee con microsabbiatura, trattamento biocita, idrorepellente e listatura dei giunti; sostituzione cornici in legno delle vetrate esterne; rifacimento intonaco delle pareti interne del vano centrale.

“Questo è un risultato tangibile – dice Abbate – dell’impegno congiunto delle istituzioni e un passo fondamentale per la salvaguardia e la valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio culturale ibleo. Il successo di questo provvedimento non sarebbe stato possibile senza l’azione mirata e la dedizione di figure chiave all’interno dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana. Desidero innanzitutto sottolineare la visione e l’impulso dell’assessore Scarpinato. Il suo lavoro è stato cruciale per indirizzare le risorse e l’attenzione politica verso la necessità di interventi urgenti e qualificati sul nostro patrimonio. Un ringraziamento particolare va a Mario La Rocca, dg del dipartimento, per la sua competenza e l’efficacia amministrativa dimostrata”.

“Il Loggiato del Sinatra non è solo una struttura architettonica – conclude Abbate -, è un pezzo della storia e dell’identità di Ispica e dell’intera provincia di Ragusa. Il restauro consentirà a questa magnifica opera di tornare al suo antico splendore, diventando un polo di attrazione culturale e turistica”.