Ispica, Muraglie torna sindaco: vittoria al ballottaggio su Arena

Il primo cittadino rientra a Palazzo Bruno di Belmonte dopo l'esperienza dal 2015 al 2020

ISPICA (RAGUSA) – Pierenzo Muraglie è il nuovo sindaco di Ispica. Il candidato sostenuto dalle liste Libera e Forte, Lista Civica Pierenzo Muraglie Sindaco e Pensiamo Ispica si attesta attorno al 56,7% dei voti validi, superando Serafino Arena, candidato appoggiato da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Controcorrente.

Per Muraglie si tratta di un ritorno alla guida del Comune. Era già stato sindaco di Ispica dal 2015 al 2020, dopo la vittoria ottenuta al ballottaggio del 14 giugno 2015.

Con il successo maturato nella tornata elettorale di oggi, Muraglie torna a Palazzo Bruno di Belmonte alla guida di una coalizione civica e centrista vicina all’area politica del deputato regionale della Dc Ignazio Abbate.