Israele attacca una scuola per rifugiati Onu, Hamas: massacro orribile

Il raid nell'area di Nuseirat secondo i palestinesi ha portato a 27 vittime e decine di feriti

TEL AVIV – Caccia israeliani hanno attaccato nella notte un complesso di Hamas all’interno di una scuola dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), nell’area di Nuseirat, “eliminando diversi terroristi”, ha reso noto l’Idf. Hamas: “Massacro orribile, nel raid sono state uccise 27 persone, decine i feriti”.

“Siamo pronti ad un’azione molto forte nel nord. In un modo o nell’altro ripristineremo la sicurezza”, afferma il premier israeliano Netanyahu.

“Un accordo solo con la fine della guerra e il ritiro dell’esercito”, dice il leader di Hamas Haniyeh, sottolineando che solo “allora tratteremo seriamente e positivamente l’intesa”.

Intanto, i leader stanno arrivando in Normandia per le cerimonie degli 80 anni del D-Day, lo sbarco alleato del 6 giugno 1944 per la liberazione dell’Europa dai nazisti. Biden incontrerà Zelensky. Il sostegno a Kiev tra le celebrazioni e le visite di Stato da Macron. A Omaha Beach anche Mattarella, Scholz e re Carlo.