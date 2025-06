Israele-Iran, Trump annuncia il cessate il fuoco

L'entrata in vigore del cessate il fuoco è scattata alle 6 ora italiana

WASHINGTON – Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che l’Iran e Israele hanno concordato un cessate il fuoco di 12 ore. L’entrata in vigore del cessate il fuoco è scattata alle 6 ora italiana.

“Il cessate il fuoco completo e totale” di 12 ore tra Israele e Iran entrerà in vigore tra circa 6 ore, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso”. ha aggiunto il presidente Usa su Truth nella notte italiana.

Il presidente Usa ha detto che se la tregua durerà per 24 ore “sarà salutata la fine della guerra dei dodici giorni”. “Congratulazioni a tutti! È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un cessate il fuoco completo e totale tra circa 6 ore da ora, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni in corso, per 12 ore, momento in cui la guerra sarà considerata finita!!”, ha scritto Trump in lungo post su Truth nel quale poi spiega meglio i tempi e le modalità delle tregua.

“Ufficialmente, l’Iran inizierà il cessate il fuoco” tra sei ore “e, alla dodicesima ora, lo inizierà Israele. Alla ventiquattresima ora, la fine ufficiale della guerra dei 12 giorni sarà salutata dal mondo”, sottolinea il presidente americano.

“Durante ogni cessate il fuoco, l’altra parte rimarrà pacifica e rispettosa e, partendo dal presupposto che tutto funzioni come dovrebbe, e così sarà, vorrei congratularmi con entrambi i Paesi, Israele e Iran, per aver avuto la resistenza, il coraggio e l’intelligenza per porre fine a alla guerra dei 12 giorni”.

“Questa, conclude Trump, “è una guerra che avrebbe potuto durare anni e distruggere l’intero Medio Oriente, ma non l’ha fatto e non lo farà mai! Dio benedica Israele, Dio benedica l’Iran, Dio benedica il Medio Oriente, Dio benedica gli Usa e Dio benedica il mondo!”, conclude.

Un funzionario iraniano ha confermato alla Reuters che Teheran ha accettato il cessate il fuoco. Lo riporta Sky News.

“Al momento non esiste alcun ‘accordo’ su un cessate il fuoco o una cessazione delle operazioni militari, tuttavia a condizione che il regime israeliano cessi la sua aggressione non abbiamo intenzione di continuare la nostra risposta -ha affermato su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi -. Come l’Iran ha ripetutamente chiarito: Israele ha dichiarato guerra all’Iran, non il contrario”, scrive ancora Araghchi specificando che “la decisione finale sulla cessazione delle operazioni militari” di Teheran “verrà presa in seguito e a condizione che il regime israeliano cessi la sua aggressione illegale contro il popolo iraniano” entro stamattina.

Il governo israeliano ha annunciato di aver raggiunto “tutti gli obiettivi” della sua guerra contro l’Iran.