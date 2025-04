Istruzione, assegnati 26 milioni in più per le borse di studio

L'assessore Turano: "Garantito il diritto allo studio"

PALERMO – Più fondi per le borse di studio nell’anno accademico 2024/2025: ammontano a 26 milioni 669 mila euro, infatti, le risorse destinate ai quattro Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia per gli studenti meritevoli ancorché privi di mezzi.

La misura contenuta in un decreto dell’assessorato regionale dell’Istruzione e formazione professionale, consente, grazie ai fondi comunitari del FSE+ 2021-2027, di soddisfare il 100% delle richieste pervenute agli Ersu di Palermo, Catania, Messina ed Enna, nell’anno accademico in corso, e, dunque, di accogliere anche le domande di altri 7.826 studenti universitari, idonei non assegnatari di borsa di studio.

Come sono stati ripartiti i fondi

La ripartizione dei fondi è stata così definita in base ai fabbisogni: 9,1 milioni di euro all’Ersu di Catania, dove risultano 2.702 studenti universitari idonei non assegnatari; 2,2 milioni all’Ersu di Enna (657 idonei non assegnatari); 7,4 milioni all’Ersu di Messina (1.358 idonei non assegnatari) e 8,6 milioni all’Ersu di Palermo (3.109 idonei non assegnatari).

Turano: “Buona notizia che garantisce il diritto allo studio”

“Dopo una ricognizione dei fabbisogni degli Ersu – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano – abbiamo deciso di aumentare le risorse. Con questa misura la Regione, da un lato, assicura una borsa di studio anche a quegli studenti che pur avendone diritto non l’avevano avuta per mancanza di fondi, e dall’altro, agli Enti stessi di ottenere la premialità prevista dal Fondo integrativo statale. È una buona notizia che garantisce il diritto allo studio e assicura pari opportunità d’accesso anche all’istruzione accademica”.