Itaca e l’assistenza al disagio mentale: “Un luogo dell’anima”

La visita e la solidarietà

PALERMO- “Mentre i tecnici si occupano degli aspetti medico-sanitari, Progetto Itaca Palermo si occupa dell’anima”. È il commento dell’onorevole del gruppo M5S Roberta Schillaci, componente delle commissioni antimafia e cultura dell’Ars, che ha voluto incontrare la realtà dell’Associazione di volontariato, che si occupa di disagio mentale nella sua sede di Villa Adriana.

Durante la visita la deputata, accompagnata dai soci del Club, ha conosciuto le diverse attività, che si svolgono nella Clubhouse e ha incontrato il presidente, il Consiglio direttivo e lo staff che le hanno illustrato gli obiettivi del Progetto, ponendo l’accento sulle problematiche legate al riconoscimento del ruolo che il volontariato svolge nel contesto sociale.

“Itaca è una realtà unica in tutta la Sicilia”, ha affermato fra l’altro Roberta Schillaci. “Un punto di riferimento per chi vive le difficoltà legate ai problemi di disagio psichico e per le loro famiglie, anche perché le istituzioni hanno dimostrato di non saper adempiere alle necessità personali e sociali causate dai problemi mentali. Grazie a Itaca persone che erano relegate in casa da anni, adesso vedono una nuova vita. È un modello da replicare in altre realtà siciliane, e mi impegnerò a portare all’attenzione degli assessorati competenti questa splendida iniziativa”.