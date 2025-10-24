Italia-Arabia Saudita, Urso incontra il ministro del commercio Al-Kassabi

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare i rapporti bilaterali tra Italia e Arabia Saudita, agevolare gli investimenti diretti esteri reciproci e potenziare le sinergie industriali e tecnologiche tra i due Paesi in segmenti ad alto valore aggiunto: questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto a Palazzo Piacentini tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il viceministro, Valentino Valentini, e il ministro saudita del Commercio, Majid Al-Kassabi.

“Tra Roma e Riyad esistono rilevanti affinità e complementarità nei settori industriali strategici su cui collaborare per rafforzare i rispettivi sistemi produttivi”, ha dichiarato Urso. “L’Arabia Saudita è destinata a diventare un investitore privilegiato per l’Italia, consolidando un legame sempre più strategico, come riconosciuto dalle imprese italiane che stanno rafforzando la propria presenza e le collaborazioni solide e reciprocamente vantaggiose con partner sauditi”, ha concluso.

Durante il confronto il Ministro ha ricordato le collaborazioni tra le grandi aziende italiane e quelle saudite ribadendo la volontà di rafforzare le relazioni bilaterali volte ad approfondire non solo la condivisione di best practice, ma anche esplorare l’opportunità di partnership con le PMI italiane.

Italia e Arabia Saudita hanno mantenuto e sviluppato nel tempo un dialogo costante, elevato lo scorso gennaio al livello di Partenariato Strategico in occasione della visita del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Arabia Saudita, nell’ambito del rafforzamento della collaborazione con i Paesi del Golfo. Una cooperazione avviata già nel 2023 con il Forum di investimento italo-saudita a Milano, e che proseguirà a Riyad prima con il Forum ‘FII – Future Investment Initiativè e poi a novembre, sempre nella capitale saudita, con il Business Forum, promosso dall’Italia.

Urso ha poi illustrato ad Al-Kassabi l’iniziativa ‘AI Hub for Sustainable Development’, lanciata con UNDP durante la Presidenza italiana del G7 su impulso del Mimit e parte del Piano Mattei. Una piattaforma – inaugurata lo scorso 20 giugno a Roma – volta a rafforzare la cooperazione con i partner africani ed accelerare la crescita industriale sostenibile del Continente attraverso l’uso responsabile dell’IA. A riguardo, il Ministro ha evidenziato come le imprese saudite potrebbero svolgere un ruolo importante come fornitore di tecnologie avviando partnership innovative.

Particolare rilievo è stato infine riservato alle opportunità di investimento nel nostro Paese e alle possibili partnership industriali nel settore minerario. Le strutture del Mimit hanno altresì presentato ‘Invest in Italy’ la piattaforma del Ministero dedicata ad accompagnare e supportare gli investitori esteri in tutte le fasi e gli adempimenti necessari alla realizzazione di nuovi progetti produttivi in Italia.

– Foto ufficio stampa Mimit –

(ITALPRESS).