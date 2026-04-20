 Italia-Kenya, Mattarella “Condividiamo vocazione per la pace”
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Italia-Kenya, Mattarella “Condividiamo vocazione per la pace”

Italia-Kenya, Mattarella “Condividiamo vocazione per la pace”
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ROMA (ITALPRESS) – “Il Kenya rappresenta un esempio di democrazia e di crescita, di benessere socioeconomico, e ci accomuna la vocazione alla pace, che coltiviamo congiuntamente con grande convinzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo al Quirinale l’omologo del Kenya, William Ruto.

Sono lieto di registrare con lei lo sviluppo crescente delle nostre relazioni e del nostro forte rapporto di amicizia”, ha aggiunto il capo dello Stato.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).

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