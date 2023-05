Italia Viva, La Commare nuovo coordinatore cittadino

La Colla e Costumati: “Stimato professionista”

PALERMO – Italia Viva nomina il nuovo coordinatore cittadino di Palermo. Il partito di Matteo Renzi si rinnova e continua la sua campagna acquisti in città: stavolta tocca a Pierpaolo La Commare, consulente del lavoro e consigliere comunale dal 2012 al 2017, che durante il mandato di Orlando ha ricoperto il ruolo di capogruppo di maggioranza col Mov139. “Non possiamo che essere soddisfatti della scelta di La Commare di condividere il progetto politico di Iv – dicono i coordinatori provinciali Luisa La Colla e Toni Costumati – Oltre ad essere uno stimato ed esperto professionista, laureato in giurisprudenza, vanta anche una significativa esperienza in ambito politico per essere stato consigliere comunale di Palermo”.

Un’esperienza, quella a Sala delle Lapidi, da regista dell’allora maggioranza orlandiana, a cui è seguita una “pausa” dalla politica interrotta ora col ritorno in scena, stavolta con i galloni da coordinatore cittadino dei renziani. “A Pierpaolo La Commare il nostro caloroso benvenuto nel Coordinamento provinciale di Italia Viva Palermo e un sentito ringraziamento per la condivisione del percorso politico riformista in città”, concludono La Colla e Costumati.