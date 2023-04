Italia Viva, Andrea Amato in terza circoscrizione

La nomina del nuovo coordinatore

1' DI LETTURA

PALERMO – Italia Viva si riorganizza in città. Mentre infuria la bufera a livello nazionale tra Matteo Renzi e Carlo Calenda sul destino del Terzo polo, il partito renziano ha iniziato a nominare nuovi dirigenti a livello locale: un modo per arrivare “strutturati” alla fusione con Azione o, in caso di rottura definitiva, per ridefinire gli assetti in vista delle Europee, magari con un contenitore diverso e più largo.A Palermo il coordinatore provinciale, Toni Costumati, ha nominato Andrea Amato coordinatore per la terza circoscrizione: 27 anni, commercialista, ricopre anche incarichi direttivi in cooperative sociali, oltre a essere impegnato a livello parrocchiale e diocesano (recente la nomina a componente del Consiglio pastorale diocesano presieduto dall’arcivescovo Corrado Lorefice).

Costumati: “Uniamo i riformisti”

“Amato è stato anche candidato alle ultime elezioni ed è da sempre attento alle problematiche di interesse della comunità della terza circoscrizione – dice Costumati – Ad Andrea un sentito ringraziamento per la disponibilità manifestata nell’accettare questa responsabilità e per la condivisione di un progetto che anche nelle circoscrizioni cittadine ci vede impegnati nella costruzione del progetto del partito unitario dei riformisti”.