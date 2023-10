Italpress Awards, premiato il palermitano Fabrizio Di Michele

La consegna è avvenuta a New York in occasione dei 35 ani dell'agenzia di stampa

1' DI LETTURA

C’è anche un nome siciliano tra quelli dei premiati in occasione della prima edizione degli Italpress Awards. Si tratta di Fabrizio Di Michele, palermitano e console generale d’Italia a New York. La cerimonia di consegna si è tenuta a New York, in occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino.

Al console Fabrizio Di Michele il riconoscimento è stato assegnato “per aver portato 26 anni di esperienza nelle relazioni internazionali in questo incarico a cui ha dato efficienza e missione culturale. Ama New York ma porta la sua Palermo nel cuore . Una biografia che è il ponte fra i due mondi che oggi abbiamo celebrato”.

Gli altri premiati sono Kamel Ghribi, presidente di GKSD Investment Holding; Mauro Porcini, Senior Vice President e Chief Design Officer di PepsiCo; Robert Allegrini, presidente della Niaf, la National Italian American Foundation.

In foto: il Console Fabrizio Di Michele premiato dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e dal direttore dell’Agenzia Italpress Gaspare Borsellino