Jovanotti in concerto all’Ippodromo di Palermo: data e biglietti

Venerdì 14 novembre, l'annuncio che ha mandato in visibilio i suoi fan

C’è anche Palermo tra le sette date del “L’Arca di Loré – Jova Summer Party”, la nuova festa musicale itinerante che riporterà Jovanotti in Sicilia dopo otto anni. La data da fissare col rosso sul calendario è il 29 agosto 2026. Lorenzo Cherubini, questo il suo nome all’anagrafe, sbarcherà all’Ippodromo La Favorita. L’evento siciliano è promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Nell’arco di un mese, il 59enne – reduce dai 600mila spettatori del PalaJova – attraverserà il Sud Italia approdando ad Olbia (7 agosto), Montesilvano (12 agosto), Barletta (17 agosto), Catanzaro (22 agosto), Napoli (5 settembre). Si chiuderà con un maxi evento al Circo Massimo di Roma (12 settembre), sua città natale, poco prima del suo 60esimo compleanno.

Jovanotti a Palermo, come e quando acquistare i biglietti

Jovanotti promette musica, energia e speranza: “Porteremo allegria dove non te l’aspetti”. La prevendita, riservata ai clienti Banca Ifis e Illimity, aprirà venerdì 14 alle ore 15.00 fino a domenica 16 novembre alle ore 15.00. La vendita generale partirà domenica 16 novembre alle ore 15.00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Jovanotti ha scelto di ripetere l’itinerario in bicicletta lungo la Penisola, proprio come accaduto la scorsa estate. Un vero e proprio tour itinerante che lui stesso ha paragonato a un “Cantagiro”, con un chiaro rimando al mondo del cicloturismo.

La band che accompagnerà l’artista

La formazione musicale che lo seguirà in questo nuovo viaggio comprende Saturnino al basso, Adriano Viterbini alla chitarra, Christian Rigano alle tastiere elettroniche, Franco Santarnecchi a quelle analogiche, Carmine Landolfi alla batteria, Moris Pradella alla seconda chitarra e ai cori insieme a Micol Touadi e Jennifer Vargas. La parte ritmica vedrà anche il contributo di Leo di Angilla e Kalifa Kone, mentre la sezione fiati – allestita da Gianluca Petrella – vedrà Camilla Rolando alla tromba e Sophia Tomelleri al sax.

Quando esce il nuovo album di Jovanotti

Il prossimo 20 novembre uscirà il nuovo album di Jovanotti dal titolo “NIUIORCHERUBINI” composto da 13 tracce. Tra febbraio e luglio 2026, l’artista si esibirà in Australia e nella megalopoli di Kinshasa, in Congo, prime date ufficiali del progetto internazionale “L’Arca di Loré”.

Cos’è “L’Arca di Loré”

“L’Arca di Loré” è un’iniziativa che intreccia brani inediti, chilometri in bicicletta, incontri lungo il percorso, spirito d’esplorazione, entusiasmo, danza e momenti di festa, pensata come una narrazione condivisa da chiunque deciderà di salire sull’Arca e contribuire al suo racconto.

Il tour prende forma dall’esperienza dei Jova Beach Party e che oggi si apre a nuovi territori e nuove scenografie, selezionate per la loro energia e per la capacità di trasformarsi in spazi di condivisione e di festa. Il Jova Summer Party 2026, prodotto e curato da Trident Concerts, raggiungerà diverse zone del sud non toccate dal PalaJova 2025, che aveva fatto tappa fino a Roma. Anche in questo caso l’arrivo finale sarà nella Capitale, ma la direzione sarà opposta: dalla Sardegna all’Abruzzo, passando per Puglia, Calabria, Campania e infine Sicilia, dove Jovanotti ritorna dopo otto anni, dall’ultima data del 2018.

Jovanotti a Palermo, apertura cancelli e area food

Le location sono state pensate, progettate e in alcuni casi immaginate da zero per ospitare un evento capace di unire la forza di un concerto alla libertà di un festival. La musica prenderà il via già dall’apertura, con ospiti internazionali, dj e artisti locali che costruiranno una scaletta ogni volta diversa e irripetibile.

I cancelli apriranno nel primo pomeriggio, accogliendo il pubblico in un villaggio vivace e ricco di colori, animato grazie al contributo di partner che creeranno aree interattive con giochi, zone di relax e continue sorprese. Il villaggio food & beverage proporrà una selezione di food truck e specialità locali, con offerte di qualità e un’attenzione particolare ai prodotti tipici delle regioni attraversate dal tour.