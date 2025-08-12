 Jurgen Klopp a Palermo, giro in centro per l'ex tecnico del Liverpool
Jurgen Klopp a Palermo, giro in centro per l’ex tecnico del Liverpool

Lo scatto postato da un negozio
la foto
di
PALERMO – L’ex tecnico di Liverpool e Borussia Dortmund Jurgen Klopp è in vacanza a Palermo. L’allenatore tedesco si è fatto immortalare in un negozio di articoli sportivi del centro, ‘Modwear’, che ha postato la foto sulla propria pagina Facebook. “Oggi un ospite speciale”, recita il post social che ha innescato le reazioni divertite di sportivi e simpatizzanti del negozio.

L’addio al Liverpool

Klopp ha lasciato nel 2024 la panchina del Liverpool per diventare coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull.

