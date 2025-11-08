Juric “Non possiamo più rallentare, con Lookman solo un confronto”

BERGAMO (ITALPRESS) – “A Marsiglia è arrivata una vittoria prestigiosa contro una squadra che ha tantissimi talenti: ci può dare slancio, dobbiamo migliorare la qualità del passaggio e avere la stessa intensità mentale”. Ivan Juric ha tracciato la linea: i tre punti conquistati in Champions League al Velodrome possono dare una spinta decisiva per il match contro il Sassuolo. Domani i nerazzurri affronteranno i neroverdi di Fabio Grosso per rincorrere una vittoria che in campionato manca ormai da fine settembre: “Il Sassuolo ha dei momenti in cui sembra che stai dominando – ha dichiarato, durante la conferenza stampa della vigilia -, poi in un attimo ribaltano l’azione e possono essere pericolosi. Siamo all’inizio del campionato, quando non vinci sei deluso, ma quando fai la prestazione poi arrivano le vittorie”.

“Otto punti dal quarto posto? Sono tanti – ha precisato Juric -. Siamo in ritardo, dobbiamo vincere, non possiamo più rallentare”.

Il tecnico degli orobici ha poi parlato delle prestazioni differenti nel giro di pochissimi giorni: “Me lo spiego con la scienza. Fai uno, due, tre partite al massimo, poi i ragazzi sono umani, me la spiego un pò così: è ovvio che quando non siamo al 100% escono le difficoltà. La squadra dall’inizio mi dà buonissime sensazioni, pochissimi allenamenti dove alzare la voce, hanno voglia e fame”.

L’allenatore croato è tornato quindi sull’acceso confronto con Ademola Lookman avvenuto in settimana dopo la sostituzione del nigeriano nel match di Champions. Un battibecco che si è concluso mercoledì sera con un chiarimento prima del ritorno a Zingonia: “Si allena sempre bene, sono cose che succedono come con Carnesecchi, ma sono cose che ti avvicinano, ti apri e ti confronti: lui è un ragazzo particolare, ma si è allenato tranquillamente, ci si confronta e si va avanti”.

Spazio, infine, anche a Krstovic: “Per me contro il Marsiglia ha fatto una prestazione eccellente. Se si sblocca e inizia a segnare diventa un attaccante completo”.

