Juve Stabia-Palermo, Dionisi: “Non sono e non siamo soddisfatti”

Il tecnico: "Non sono venuto a Palermo per fare questo campionato"

Juve Stabia-Palermo, terminata 1-0, ha messo la parole fine alla stagione 2024/2025 dei rosanero. Alessio Dionisi, tecnico dei siciliani, ha commentato la gara in conferenza stampa post partita provando a dire la sua sulla sconfitta fatale della squadra del capoluogo siciliano.

“Fondamentalmente dovevamo portare la partita sulle nostre corde. Sapevamo che per vincerla avevamo 120 minuti. Ci siamo arrivati, è stata una partita tosta, equilibrata, sono stati bravi, così come le altre partite e loro sono stati premiati. È stato un primo tempo giusto, nel secondo non siamo riusciti a spingere di più. Abbiamo inserito anche un altro attaccante, il gol è stato un fulmnie a ciel sereno, non stavamo concedendo nulla”

“È stato un cammino non semplice di alti e bassi – prosegue Dionisi -. Nella parte finale dovevamo fare di più. Venire a giocare qua con un campo sintetico e con una squadra che ha detto la sua tutto il campionato, è stato un peccato. Peda (ex rosa, ndr) è un ottimo giocatore. Ovvio che più duelli vinci meglio è, non abbiamo fatto tanto ma abbiamo concesso poco”, ha aggiunto.

“Arrivi qua e devi vincere e non te la giochi nel modo in cui dovresti. Non sono e non siamo soddisfatti, non sono venuto a Palermo per fare questo campionato, le aspettative erano più alte. Abbiamo un grande valore di squadra, abbiamo avuto tanti infortunati, chi ha giocato dietro ha fatto bene”, ha concluso l’allenatore del Palermo.